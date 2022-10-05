Москва, 5 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Противоречия в результатах опроса ВЦИОМ о доверии к референдумам и поддержке президента России Владимира Путина не видны. Об этом сегодня, 5 октября, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему данные о доверии к итогам референдумов не достигают уровня поддержки президента.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля уточнил, что он не видит в социологических опросах никакого противоречия.

«Давайте оставим этот хлеб все-таки социологам, пусть они результаты своих исследований объясняют», — предложил журналистам Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, воссоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией поддерживают 75%. При этом доверяют президенту РФ Владимиру Путину 80%, одобряют его деятельность 76%.

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