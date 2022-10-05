Ханты-Мансийск, , 14:03 — REGNUM Ханты-Мансийский автономный округ выполнил квоту по мобилизации в полном объёме. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании призывной комиссии.

Проводы мобилизованных в Урае Пресс-служба горадминистрации Урая

В настоящий момент мобилизованные из Югры проходят обучение в учебных центрах Омской области, Екатеринбурга и Свердловской области (Елань). Для них созданы оптимальные условия пребывания, в том числе выдается обмундирование, отмечалось на совещании.

Социальные работники, юристы и психологи находятся на постоянной связи с семьями мобилизованных. За весь период мобилизации соцработники лично посетили уже 704 семьи, 1422 семьи получили персональные звонки с запросом на поддержку и помощь. В каждом муниципалитете Югры начали работу центры по поддержке семей мобилизуемых.

В адрес правительства Югры поступило 256 официальных обращений по вопросам частичной мобилизации. По 24 случаям граждане не призваны на военную службу. Ещё по 31 обращению департаментом здравоохранения ХМАО проводятся мероприятия по доведению информации до медицинской призывной комиссии.