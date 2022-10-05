Херсон, , 14:02 — REGNUM Войска киевского режима заняли восемь населённых пунктов в «серой» зоне, линия обороны в Херсонской области не сдвинулась. Об этом замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил 5 октября в эфире телеканала «Россия 1».

Специальная военная операция России. Херсонская область. 05.10.2022 (c) ИА REGNUM

Он подтвердил, что буферные территории в так называемой серой зоне заняли нацисты. Речь идёт о восьми населенных пунктах. ВСУ упёрлись в линию обороны.

«Но та линия обороны, которая была выстроена, она не сдвинулась ни на сантиметр», — подчеркнул Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, Стремоусов рассказал о перегруппировке ВС России в Херсонской области для нанесения ответного удара ВСУ.

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