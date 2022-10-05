Горьковский район, Омская область, 5 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Омской области житель Горьковского района подозревается в убийстве несовершеннолетнего. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в региональном следственном управлении СКР.

(сс) niekverlaan С ножом

Тело 17-летнего подростка с ножевыми ранениями обнаружили в ограде частного дома в одной из деревень Горьковского района. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Установлено, что к преступлению причастен 47-летний мужчина. Именно к нему подросток с друзьями приехал покупать мотоцикл. Подозреваемый задержан.

По версии следствия, в ночь с 4 на 5 октября пьяный мужчина в ходе ссоры во время распития спиртного несколько раз ударил подростка ножом. Ранения оказались смертельными.

Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются. Задержанный будет заключён под стражу.

«В ходе следствия также будет дана оценка действиям должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии вынесен приговор 33-летнему жителю Бичурского района, которого обвиняли в убийстве подростка и совершении ряда других преступлений.

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