Донецк, 5 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Куйбышевский и Киевский районы Донецка подверглись новому обстрелу со стороны бандеровцев. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что ВСУ осуществили обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка в 13:40 (совпадает с мск), выпустив по городу пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Пентагона, одобряющие использование американских вооружений для ударов по Крыму, говорят о вовлечённости Вашингтона в конфликт.