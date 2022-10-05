Москва, , 13:58 — REGNUM На сегодняшний день более 200 тысяч работников до сих пор находятся в простое или в режиме неполной занятости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

«С весны 2022 года для поддержания баланса на трудовом рынке было реализовано множество проектов, — отметил он. — Среди них развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест в регионах, реализация постановления правительства РФ N 376, в соответствии с которым безработным и гражданам, находящимся в зоне риска увольнения, предоставляется возможность временного трудоустройства, обучения и переквалификации, предоставление субсидии на открытие бизнеса и прочее».

Между тем, как отметил Порочкин, обстановка на трудовом рынке по-прежнему остается нестабильной.

«Некоторые отрасли остаются в зоне риска — автопром, торговля, обрабатывающие производства и другие. На сегодняшний день более 200 тысяч работников до сих пор находятся в простое или в режиме неполной занятости — в тех западных компаниях, которые сохраняют выжидательную позицию. Поэтому осенью-зимой и в 2023 году многие ожидают повышение уровня безработицы», – сказал омбудсмен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее снижение уровня безработицы в РФ объяснили возросшей потребностью в кадрах.