Вена, , 13:58 — REGNUM Парламент Австрии организовал встречу в поддержку афганских женщин и рассмотрел положение женщин в Афганистане после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) ArmyAmber

Участники встречи заявили, что, несмотря на многочисленные обещания лидеров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уважать права женщин и девочек, положение представительниц слабого пола в Афганистане непрерывно ухудшается.

«Женщины в Афганистане — политические заключённые системы, которая обвиняет их в том, что они женщины», — заявила на встрече Лаура Крупиониг, исполнительный директор организации «Женщины без границ» (WWB).

То, как относятся к женщинам в Афганистане под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), она назвала гендерным апартеидом. По её словам, участниц протестов преследуют, насилуют, арестовывают и даже убивают.

Посол Афганистана в Австрии Манжа Бахтари упомянула о нападении на школу «Кадж» в Кабуле и заявила, что международное сообщество должно поддержать афганских женщин.

Встречу организовали Дорис Борс, спикер Федерального совета парламента Австрии, и Венский институт диалога и международного сотрудничества (VIDC). Во встрече также приняли участие несколько афганских женщин.

Эта встреча состоялась в то время, когда женщины, протестующие против нарушения их прав в Афганистане, ежедневно задерживаются талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).