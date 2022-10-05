Вашингтон, 5 октября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Счета за отопление домов американских граждан в нынешнем году могут в значительной степени вырасти на фоне роста экспорта из США голубого топлива, сообщает 5 октября The Hill.

Ratfink1973 Природный газ

Природный газ, который используется как для отопления домов, так и для производства электроэнергии, пользуется особенно высоким спросом, в связи с тем, что страны Европы добиваются поставок из США и других стран после начала специальной военной операции РФ на территории бывшей УССР.

Эксперты говорят, что для американских потребителей, и особенно для американцев на северо-востоке, такое положение вещей может привести к увеличению счетов.

«Очевидно, что относительно высокие цены на природный газ в США будут и впредь», — сказал Харрисон Фелл, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

«Более высокие счета для многих клиентов наблюдаются по всей территории США», — добавил он.

Тем не менее The Hill отмечает, что повышение цен на природный газ в нынешнем году уже произошло. Так, Управление энергетической информации (EIA) — независимое статистическое агентство, входящее в состав Министерства энергетики — заявило 4 октября, что цены на голубое топливо значительно выше, чем год назад.

При этом и в прошлом, 2021 году, как отметили в управлении, цены тоже были относительно выше.

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