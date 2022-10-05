Москва, 5 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Зафиксированное в России снижение уровня безработицы связано с возросшей потребностью в кадрах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил гендиректор группы компаний, депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»).

Picserver.org Безработица

«В связи с уходом иностранных компаний их объемы перетекли к российским производителям, у которых уровень автоматизации процессов намного ниже, чем у европейцев. Соответственно, потребовались дополнительные рабочие ресурсы. Плюс политическая ситуация вызвала определенный отток населения, что тоже привело к нехватке кадров в разных сферах, — сказал Нигматулин. — В феврале, во время первой волны эмиграции, вызванной паникой и санкциями, уезжали не только программисты, но и представители многих востребованных профессий. В частности те, кто может работать удаленно. Сейчас мы видим вторую волну. Поэтому уровень безработицы пока расти не будет».

Напротив, как подчеркнул Нигматулин, в промышленности жесткий дефицит кадров.

«Уходят молодые квалифицированные специалисты. Вариантов решения кадровой проблемы два. Первый — очень быстро готовить замену уезжающим специалистам. Срочно обучать, переквалифицировать молодых сотрудников, которые до сих пор находились на позициях ниже. Либо второй — проводить автоматизацию, модернизировать станки и оборудование. С этим сейчас, конечно, проблема: Европа станки не поставляет. Но все-таки можно найти возможности, есть альтернатива», — убежден эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что серьезного роста безработицы в России не будет ни в конце 2022 года, ни в начале 2023 года.