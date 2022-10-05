Новосибирск, , 13:58 — REGNUM За первые три дня работы созданного в Новосибирской области консультационного центра по вопросам мобилизации рассмотрено уже более тысячи вопросов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ни одно обращение мобилизованных граждан не останется вне зоны внимания. В консультационном центре работают представители судебных приставов, банков, военкоматов, органов социальной защиты, общественной приемной губернатора Новосибирской области — состав специалистов формировался, исходя из запросов самих мобилизованных граждан, — прокомментировал заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов. — Даже первые дни работы уже подтвердили высокую востребованность центра — поток желающих обратиться в центр очень большой, за три неполных дня рассмотрено больше 1000 вопросов».

По данным Нелюбова, более половины обращений — по вопросам предоставления кредитных каникул, вопросам, связанных с открытием и активацией банковских карт, около 100 обращений поступило к судебным приставам по приостановлению административных взысканий.

По словам заместителя начальника отдела по работе с обращениями граждан управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, старшего лейтенанта внутренней службы Елены Пономаревой, на период мобилизации граждан исполнительные производства о взыскании задолженности будут приостановлены.

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