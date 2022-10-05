Бишкек, , 13:56 — REGNUM За девять месяцев 2022 года в Киргизии собрали 148 млрд 125 млн сомов (108 млрд 835 млн рублей) налогов и страховых взносов. Об этом сообщили в налоговой службе республики.

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Это на 44,3 млрд сомов (32 млрд 550 млн рублей) или на 42,7% больше показателя аналогичного периода 2021 года.

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В ведомстве отмечают, что план по налогам и платежам киргизские налоговики перевыполнили лишь на 0,2% или почти на 237 млн сомов (174 млн рублей).

В то же время план по страховым взносам удалось превысить на 2,9% или на 1,03 млрд сомов (756 млн рублей).

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