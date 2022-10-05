Москва, 5 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Российское население переходит на сберегательную модель поведения, о чем свидетельствуют и данные Росстата и Сбериндекса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила предприниматель, депутат в совете Ямашинского сельского поселения Татарии Лариса Ковальчук («Партия роста»).

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

«По данным Росстата, только в июне объемы розничной торговли упали на 9,1%, а при сравнении I и II кварталов 2022 года падение составило 10%, — сказала Ковальчук. — При этом Сбериндекс приводит более подробные данные. Так, во II квартале наблюдался значительный обвал расходов граждан на товары и услуги. Расходы год к году упали в апреле на 8,8%, в мае — на 9,1%, а в июне — на 6,9%. При этом в III квартале падение замедлилось до почти минус 4,8% в июле. Но, судя по всему, это было локальное дно, так как уже в августе снижение составило 6,5%, а в сентябре, согласно предварительным расчетам, вероятно, будет обвал ниже 8%. Что означают приведенные выше цифры? Население переходит на сберегательную модель потребления».

По ее словам, естественно, что такое сокращение расходов в первую очередь неминуемо скажется на избыточном потреблении услуг, которые являются дополнением к стандартному потреблению.

«Например, отказ от услуг доставки продуктов. Поэтому падение оборотов в данной категории услуг вполне закономерно и прогнозируемо», — подытожила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что в ближайшее время жители РФ будут предпочитать покупать продукты непосредственно в магазинах, избегая платной доставки.