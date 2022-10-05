Сеул, , 13:56 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 5 октября в Сеуле с главой МИД Сальвадора Александрой Хилл Тиноко. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Южнокорейский дипломат высоко оценил развитие дружественных отношений между странами, акцентировав внимание на том, что правительство Южной Кореи во главе с Юн Сок Ёлем активно продвигает сотрудничество со странами Латинской Америки.

Пак Чин назвал Сальвадор крупным партнером Сеула в Центральной Америке, а также предложил развивать сотрудничество, ориентированное на будущее.

Напомним, что в текущем году Сеул и Сан-Сальвадор празднуют 60-летие установления дипломатических отношений. 30 августа главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись поздравительными письмами по этому поводу.

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Известно, что глава МИД Сальвадора посетил Южную Корею впервые с 2011 года.