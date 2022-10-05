Сеул, 5 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 5 октября в Сеуле с главой МИД Сальвадора Александрой Хилл Тиноко. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Южнокорейский дипломат высоко оценил развитие дружественных отношений между странами, акцентировав внимание на том, что правительство Южной Кореи во главе с Юн Сок Ёлем активно продвигает сотрудничество со странами Латинской Америки.

Пак Чин назвал Сальвадор крупным партнером Сеула в Центральной Америке, а также предложил развивать сотрудничество, ориентированное на будущее.

Напомним, что в текущем году Сеул и Сан-Сальвадор празднуют 60-летие установления дипломатических отношений. 30 августа главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись поздравительными письмами по этому поводу.

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Известно, что глава МИД Сальвадора посетил Южную Корею впервые с 2011 года.