Сыктывкар, , 13:54 — REGNUM Четвертая команда призванных по мобилизации из Коми отправилась к месту службы. Об этом сообщает правительство республики.

Глава Коми Владимир Уйба выступает перед мобилизованными в ВС РФ rkomi.ru

Глава Коми Владимир Уйба в своем напутственном слове посоветовал мобилизованным безукоризненно выполнять приказы своих начальников.

«Все командиры с боевым опытом. И беспрекословное выполнение приказа — это залог сохранения жизни. Воюйте профессионально, потому что против зачастую обученные американскими инструкторами бойцы, которых нельзя сбрасывать со счетов. На рожон не лезьте. Время сейчас непростое, но святое», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми мобилизованных обеспечат бронежилетами.