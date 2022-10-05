Екатеринбург, 5 октября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержан курьер телефонных мошенников. Мужчина пытался получить 340 тысяч рублей от пожилой женщины, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Мошенники действовали по схеме «родственник попал в ДТП». Ночью они позвонили женщине и сообщили, что той необходимо заплатить 1 млн рублей, чтобы её родственник якобы избежал ответственности за совершённую аварию. Свердловчанка сняла со счёта 340 тыс. рублей и готова была отдать их мошенникам, однако при передаче денег курьера задержали.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.