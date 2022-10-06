Петропавловск-Камчатский, , 07:35 — REGNUM На Камчатке кемпинг для туристов обустроят по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории родовой общины коренных малочисленных народов эвенов «Нюлтен» в селе Мильково, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

Читайте также: На Камчатке на популярном туристическом объекте обустроят кемпинговую зону

На территории родовой общины установят четыре жилых утеплённых модуля диаметром восемь метров и ещё один — диаметром 10 метров, в нём организуют пункт приёма пищи для туристов.

Коренные малочисленные народы на этой территории содержат стойбище, разводят ездовых собак, проводят выступления творческих ансамблей, организуют мастер-классы по национальным промыслам.

Через новый кемпинг будут проходить туристические маршруты к Ключевской группе вулканов, Быстринскому природному парку, а также вертолетный маршрут «Мильково-Долина гейзеров», маршрут сплавов по реке Камчатка. Новым объектом туристической инфраструктуры будут пользоваться путешественники, которые следуют к Туморокским горячим источникам, а также по маршрутам на собачьих упряжках родовой общины «Нюлтен».

"Данные меры поддержки очень важны, в наше время самостоятельно такую сумму денег разово выделить из оборота практически не представляется возможным», — прокомментировал предприниматель, реализующий проект, Дмитрий Червяков.

Он отметил, что впервые принимал участие в конкурсе грантов Ростуризма по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке на озере Толмачева благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» для размещения туристов появится комфортная кемпинговая зона.