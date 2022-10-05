Москва, 5 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Состоявшаяся ранее сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН показала, что большая часть стран мира не готова слепо идти за тем, каким видят мир сегодня и завтра США. Об этом 5 октября заявил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

По мнению замглавы МИД РФ, в этом случае главный вопрос в том, что означала прошедшая неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН с точки зрения международных отношений и защиты национальных интересов России.

«Мне кажется, это была непростая, во многом тяжелая неделя, но она дала свою отдачу и показала, что большинство стран не готовы слепо идти за тем, каким видится мир сегодня или завтра в Вашингтоне», — сказал он.

Также Вершинин уточнил, что в центре состоявшейся ГА ООН была возможность взглянуть на происходящее в мире и каковы возможности дальнейшего продвижения вперёд международного сообщества, в котором уже имеется разлад, которого нельзя допустить.

«И есть он потому, что, на наш взгляд, все-таки видно очень упорное стремление США и тех стран, над которыми они доминируют, то, что мы называем словом «сателлиты», сохранить своё доминирование в мире в целом. Мы с этим не согласны, мы считаем, что нужно, бесспорно, основываться на принципах суверенного равенства государств и на принципах Устава ООН», — пояснил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не пойдёт на прекращение контактов с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), однако будет учитывать в дальнейшей работе оценки комиссариата, которые вызвали её несогласие.