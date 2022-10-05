Волгоград, 5 октября 2022, 13:50 — REGNUM Полномочия председателя комитета строительства Волгоградской области сложил с себя Евгений Панкин, сообщает 5 октября пресс-служба администрации региона.

Строительство
Строительство
Дарья Драй © ИА REGNUM

Чиновник переходит на новое место работы. Исполняющим обязанности председателя регионального ведомства назначена Ольга Бегункова, ранее занимавшая должность первого заместителя главы комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Панкин был утверждён в должности председателя комитета строительства региона в декабре 2021 года.