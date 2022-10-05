Волгоград, 5 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Полномочия председателя комитета строительства Волгоградской области сложил с себя Евгений Панкин, сообщает 5 октября пресс-служба администрации региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

Чиновник переходит на новое место работы. Исполняющим обязанности председателя регионального ведомства назначена Ольга Бегункова, ранее занимавшая должность первого заместителя главы комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Панкин был утверждён в должности председателя комитета строительства региона в декабре 2021 года.