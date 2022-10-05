Москва, , 13:48 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с днем рождения главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и пожелал ему успехов и всего самого доброго.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вы многое делаете для развития экономики и решения социальных вопросов Чеченской Республики в интересах ее жителей», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров удостоен звезды Героя Донецкой Народной Республики. Награду ему через представителей властей Чечни передал глава ДНР Денис Пушилин.