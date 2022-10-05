Москва, , 13:48 — REGNUM Заявления Пентагона, одобряющие использование американских вооружений для ударов по Крыму, говорят о вовлечённости Вашингтона в конфликт. Об этом 5 октября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Такие заявления и прямо, и косвенно являются новыми подтверждениями непосредственной вовлечённости США в этот конфликт, что создает чрезвычайно опасную ситуацию», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пентагоне заявили, что Киев может использовать поставляемые США РСЗО HIMARS для ударов по любым целям на территории бывш. УССР, в том числе по Крыму.