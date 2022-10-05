Сараево, , 17:02 — REGNUM Используя недостатки избирательного законодательства в Боснии и Герцеговины, бошняки в очередной раз «протолкнули» своего кандидата в Президиум БиГ от хорватов Желько Комшича. Так итоги общих выборов в БиГ прокомментировал 4 октября лидер «Хорватского демократического содружества БиГ» Драган Чович.

Босния и Герцеговина

Чович считает, что кандидат от «Хорватского демократического содружества» Боряна Кришто получила плебисцитарную поддержку хорватского народа в Боснии и Герцеговине.

«Вывод однозначен — наше право кто-то узурпировал. Понятно, что в очередной раз бошняки получили двух членов Президиума БиГ», — процитировал телеканал Nova слова Човича.

Политик считает, что «настоящим победителем» выборов 2 октября в БиГ среди представителей хорватов является Кришто.

Напомним, что на выборах в Президиум БиГ победил действующий представитель хорватов в этом коллективном органе управления в Боснии и Герцеговины — кандидат от «Демократического фронта» Желько Комшич. Он получил более 198 000 голосов избирателей, в то время как его партия на выборах в парламент БиГ получила на 130 000 голосов меньше. В западной Герцеговине, где компактно проживает большое количество хорватов, Комшич получил всего лишь 180 голосов.