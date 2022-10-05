Ростов-на-Дону, 5 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Первомайский районный суд Ростова-на-Дону изучил материалы уголовного дела в отношении двоих жителей Ростовской области, ставших фигурантами уголовного дела о покушении на убийство инкассаторов, разбое, краже. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года Иван К. в Ростове-на-Дону напал на инкассаторов с целью завладения деньгами (более 20 млн рублей), бросив в них боевую гранату. Злоумышленник также выстрелил в мужчин из самодельного огнестрельного оружия. Инкассаторам удалось отразить нападение. Преступник сбежал с места происшествия. Аналогичное преступление было совершено в октябре 2019 года. Иван К. также не смог завершить задуманное и скрылся.

В августе 2019 года Иван К. совершил разбойное нападение на приёмщика металла, завладев 150 тыс. рублей, затем в октябре 2019 года Иван К. совместно с Данилом С. незаконно проникли в частный дом и похитили имущество на сумму более 19 тыс. рублей. Преступникам удалось сбежать, открыв стрельбу в местного жителя.

Злоумышленников задержали в октябре 2019 года.

Суд назначил Ивану К. 17 лет колонии строгого режима, Данилу С. — 1,5 года колонии общего режима.