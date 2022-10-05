Кишинёв, 5 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Действующая власть в Молдавии воспринимает любую попытку договориться как слабость и начинает давить еще жёстче. Об заявил в своём телеграм-канале бывший президент республики Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Нужно иметь чёткую позицию, идти в бой, защищать себя и своих избирателей. ПСРМ всегда была партией борьбы, мы были на передовой во всех ситуациях, и должны оставаться таковыми», — написал Додон.

Он также заявил, что, если бы всё ещё возглавлял партию и не был бы под домашним арестом, то стал бы активно участвовать в протестах в Кишинёве.

Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча заявил, что партия не участвует в бессрочной протестной акции в Кишинёве, так как её организовала партия «Шор».

Напомним, Додон более года призывает граждан проводить протесты и добиваться смены властей. В мае его обвинили в «коррупции» и «измене родине» и поместили под домашний арест. Он стал призывать все оппозиционные силы объединиться, чтобы скинуть власть.