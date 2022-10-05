Москва, 5 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с послом Италии в Москве Джорджо Стараче, стороны обсудили отношения РФ и коллективного Запада и пути преодоления международной напряженности. Об этом 5 октября сообщили в МИД РФ.

Mid.ru Сергей Рябков

«Рябков встретился с послом Итальянской Республики в Российской Федерации Джорджо Стараче по его инициативе. Состоялось обсуждение текущей ситуации в отношениях России с коллективным Западом и путей преодоления высокой международной напряженности», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 октября итальянская нефтегазовая группа Eni возобновила поставки газа из России через территорию Австрии.

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