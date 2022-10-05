Абакан, 5 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Память Героя России, участника спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР Аймира Миягашева увековечат в абаканском Парке Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 октября в министерстве культуры Хакасии.

Пресс-служба минкультуры Хакасии В абаканском Парке Победы появится памятник Герою России Аймиру Миягашеву

Решение о создании бронзового бюста Героя России принял глава Хакасии Валентин Коновалов. В сентябре он обсудил этот вопрос с директором департамента по взаимодействию с регионами Российского Военно-исторического общества (РВИО) Аяной Шойгу.

К изготовлению памятника привлекли известного московского скульптора Михаила Баскакова. Проект реализуют за счёт республиканского бюджета.

4 октября в абаканском Парке Победы прошло выездное совещание. Мэр Абакана Алексей Лёмин и главный архитектор города Светлана Крылова определили место под установку бюста на Аллее Славы.

Как сообщало ИА REGNUM, гвардии ефрейтор Аймир Миягашев служил в рядах ВС РФ по контракту в должности старшего радиста-разведчика группы корреспондентской связи роты связи одной из войсковых частей. В конце мая 2022 года он погиб в возрасте 26 лет в окрестностях одного из сёл Изюмского района Харьковской области при выполнении задач спецоперации. В ходе боя военнослужащий совершил подвиг. Он спас сослуживцев, прикрыв своим телом брошенную противником ручную гранату.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Аймиру Миягашеву высшее звание Героя Российской Федерации посмертно.