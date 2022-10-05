Донецк, 5 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Очередной обстрел Донецка зафиксирован со стороны киевских боевиков. Об этом сообщает 5 октября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда калибра 155 миллиметров

ВСУ обстреляли Донецк в 13:18. По Кировскому району выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

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