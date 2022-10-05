Чебоксары, , 13:54 — REGNUM В Чебоксарах с опережением плана-графика синхронизации программы газификации выполнено технологическое присоединение к газораспределительным сетям на территории Заволжья. Об этом сообщил глава городской администрации Денис Спирин.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что газораспределительные сети в поселке Сосновка на сумму 139,2 млн рублей протяженностью 16,8 км практически построены. Вместе с этим филиалом «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» в рамках концессионного соглашения построена одна из трех планируемых газовых блочно-модульных котельных (взамен имеющихся четырех угольных котельных).

Параллельно ведется догазификация земельных участков жителей Заволжья. Поступило более 300 заявок. Подключение потребителей ожидается после пуска газа в Заволжье.

Поселки Октябрьский, Первомайский, санаторий «Чувашия», Пролетарский, Северный и Сосновка к завершающему этапу газификации готовы, заверил Спирин.

ИА REGNUM напоминает, в Чебоксарах строительство заволжского газопровода закончится в 2022 году. После завершения работ газ получит 2 421 потребитель.

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