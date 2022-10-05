Юрмала, Латвия, 26 июня, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Трёхдневный фестиваль «Рандеву» латвийской певицы Лаймы Вайкуле, проведение которого запланировано на конец июля в Юрмале, не вызвал ажиотажа. Несмотря на активную рекламу, зрители неохотно покупают билеты. Пока на все три дня фестиваля занято около 30% концертного зала «Дзинтари». Об этом сообщила KP.RU.

Вячеслав Прокофьев/ТАС

Известный блогер из Юрмалы, который занимается организацией концертов, рассказал, что большинство билетов на дорогие места продали в качестве приглашений гостям Лаймы Вайкуле и другим «почётным» зрителям — то есть их распространяли бесплатно.

«Реально распродано лишь около 10% билетов от общего количества. В конце фестиваля, чтобы зрительный зал не зиял пустыми местами, оставшиеся билеты планируют тоже раздавать бесплатно», ― поделился блогер.

Планируется, что во второй день мероприятие посетят Алла Пугачёва и Максим Галкин (физическое лицо, признанное в России иноагентом), и, по слухам, Примадонна споёт на фестивале Вайкуле. При этом, как подчеркнул собеседник издания, этот слух пустили специально, чтобы увеличить продажи билетов.

Местные блогеры назвали нынешний фестиваль «полным провалом», поскольку в афише нет «настоящих звезд». Известно, что на «Рандеву» выступят Нино Катамадзе, Янис Стебелис, Интарс Бусулис и другие.

Фестиваль пройдёт с 26 по 28 июля в Юрмале.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, на котором собирали деньги для Вооружённых сил Украины (ВСУ), украинский артист Андрей Данилко (известный как Верка Сердючка) отказался выступать на одной сцене со своей соотечественницей певицей Светланой Лободой, в итоге последнюю не позвали на мероприятие. В фестивале в числе прочих исполнителей принимала участие Алла Пугачёва.

В беседе с ИА Регнум первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что нужно разобраться, в каком качестве присутствовали на фестивале «Рандеву» в Юрмале российские знаменитости и помогло ли участие в мероприятии спонсировать Украину, и если да — то придётся признать иноагентами этих звёзд. Ранее депутат заявила, что знаменитостям, которые посетили фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале, дорога в Россию заказана и что на родине им теперь будут не рады. По словам Драпеко, эти люди выбрали чужую сторону.

Ранее Вайкуле публично поддержала решение властей Латвии снести памятник русскому солдату-освободителю. После этого она пожаловалась, что ей устроили бойкот многие друзья и знакомые в Латвии. Певица заявила, что не понимает причину, и назвала тех, кто перестал с ней общаться, «совками».

Вайкуле назвала россиян «ущербными», «невеждами» и «рабами», которым нельзя давать слова. Она также подчёркивала, что россияне, недовольные её позицией по отношению к СВО, для неё никто.

После начала специальной военной операции Вайкуле заявила, что «содержала весь Советский Союз» и что теперь она не будет выступать в России. В МИД России высмеяли её заявление, а в Госдуме предложили запретить ей въезд в страну.