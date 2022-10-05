Иркутск, 5 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. С января по август 2022 года туристический поток в Приангарье, благодаря системе кешбэка, увеличился на 15%. Как сообщает временно замещающий должность руководителя регионального агентства по туризму Денис Ивлев, за этот период в Иркутской области побывали 1,1 млн туристов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

По его словам, в программе участвовало порядка 50 гостиниц, четыре санатория и 15 туроператоров. Самым популярным назван экологический туризм.

Как сообщало ИА REGNUM, Байкал ежегодно посещают один миллион туристов. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 10 лет количество туристов увеличится вдвое. О том, что Приангарье получит более 37 млн рублей на развитие событийного туризма, стало известно в конце августа 2022 года.

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