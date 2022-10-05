Уфа, , 13:50 — REGNUM Мобилизованные мужчины из Белорецкого района Башкирии живут в сборном пункте Казани в больших армейских палатках с печками, в которых тепло и сухо. Об этом 5 октября сообщил глава администрации Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта на своей странице в социальной сети.

Мобилизованные в Мордовии Telegram-канал главы Мордовии Артема Здунова

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Он сообщил, что мобилизованные обеспечены новыми двухъярусными кроватями, матрасами, подушками, имеются портативные газовые печки, а еда и чай — в неограниченном количестве.

«У каждого под кроватью коробка с сухпайками, консервами. Показали их нам и очень просили не присылать им печенье и конфеты, говорят, съедать не успеваем, можем ещё и в Белорецк отправить», — сообщил чиновник.

Он отметил, что по части можно свободно передвигаться, на территории имеется баня, дополнительно строятся ещё несколько.

«Отношение руководящего состава хорошее, между собой тоже дружно. Кормят, говорят, сытно и много, просят мам и жён не беспокоиться. Показали нам вещмешки с обмундированием, новыми спальниками, теплыми куртками, термобельем, обувью, бельем. Обуви у каждого по три-четыре пары, жалоб на обувь нет», — сообщил Иванюта.

Он также сообщил, что возникли вопросы по состоянию четырех мобилизованных.

«Решаем их индивидуально», — отметил он.

Глава района сообщил, что военнослужащие обрадовались посылкам из дома, письмам и рисункам от детей.

«Сразу спрятали их от дождя, перечитывали несколько раз. Сказали, будут беречь как талисманы. Передали гитару и курай от «дяди Рамиля». Пожилой человек принёс его в администрацию и просил отдать бойцам», — сообщил он.

Иванюта сообщил, что бойцы собрали ответные посылки, попросили передать их в детский дом и белорецким школьникам. Он также сообщил, что назад в Белорецк была доставлена целая машина вещей от мобилизованных, которые они просили вернуть родным.

«Отправили вещи, документы, банковские карты, смартфоны. Всех родных обзвонят с горячей линии администрации района и передадут лично в руки», — сообщил чиновник.

Он также добавил, что в течение месяца в Казань ещё раз поедет машина с посылками из Белорецка.

«Мы будем закупать уже конкретно те вещи, которые попросили ребята, напишу об этом позже, тоже объявим сбор, кто захочет — присоединится. В основном, просьбы — дождевики, фонари, батарейки, хобы, носки, нательное белье и т.п.», — сообщил он, добавив, что бойцы благодарят всех за поддержку.