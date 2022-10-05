Москва, 5 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Скидка в 30% на оплату пошлины при оформлении услуг через портал «Госуслуги» будет отменена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом заявила замминистра финансов РФ Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по информационной политике в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы.

Gosuslugi.ru Госуслуги

В ходе заседания глава комитета Александр Хинштейн («Единая Россия») спросил Окладникову о планах по отмене скидки.

«Да, так точно. Что касается прогноза собираемости (доходов), безусловно, уровень рассчитан исходя из тех рисков того прогноза, который есть», — сказала замминистра.

Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что за отменой скидки не последует массовый отток пользователей портала. Также он обратил внимание на то, что будет сохранена скидка в 50% на оплату штрафов.