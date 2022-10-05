Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Конституционный суд (КС) РФ объявил о прекращении своего членства во Всемирной Конференции по конституционному правосудию (ВККП) из-за того, что эта международная площадка нарушает свой устав, сообщили 5 октября в пресс-службе суда.

«Решение принято в связи с тем, что площадка ВККП, вопреки принципам ее устава, используется для того, чтобы сделать Конституционный суд РФ объектом политизированной антироссийской оценки сообществом конституционных судов и эквивалентных институтов и подвергнуть его санкции за правовые позиции, выраженные при осуществлении своих полномочий в соответствии с Конституцией Российской Федерации», — говорится в сообщении КС РФ.

Аналогичные обстоятельства, добавили в суде, заставили Конституционный суд России 5 марта 2022 года также по своей инициативе выйти из Конференции европейских конституционных судов.

«Конституционный Суд РФ подтвердил свою приверженность тем целям и ценностям, ради которых ВККП была изначально образована, и засвидетельствовал свое уважение тем ее членам, которые не занимают антироссийскую позицию», — подытожили в пресс-службе.

Напомним, V Конгресс Всемирной конференции по конституционному правосудию проходит с 4 по 7 октября в Индонезии.