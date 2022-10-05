Красноярск, 5 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. На Сырадасайском каменноугольном месторождении на Таймыре отгрузили первую партию добытого угля. Об этом сообщил глава Красноярского края Александр Усс в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Ну вот и свершилось! Уголь нашего самого северного — Сырадасайского — месторождения пошел на погрузку. Здесь многое определяется словом «самый» — конвейер, технологии, морские суда», — написал глава Красноярского края.

Кроме того, Александр Усс добавил, что проект «Северной звезды» на Таймыре является настоящим прорывом. Также он поздравил красноярцев и всех причастных к работе на Сырасадасайском месторождении.

Отметим, что освоение Сырадасайского месторождения является крупнейшим из проектов Арктической зоны РФ в Красноярском крае с объемом инвестиций свыше 33 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае зарегистрировано 20 резидентов Арктической зоне РФ, силами которых планируется создать 1622 новых рабочих мест. Общий объём заявленных инвестиций составляет около 36,7 млрд рублей. Из 20 проектов в Красноярском крае шесть из низ будут реализованы в сфере туризма, пять — в сфере услуг, четыре — в производстве, две —в строительство и по одному — в IT, торговле и горнорудной промышленности. Ещё 28 компаний ожидают получение статуса резидента Арктической зоны России.

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