Вашингтон, 5 октября 2022, 13:40 — REGNUM Международная организация Save the Children в своих оценках поставила систему образования Афганистана на самый высокий уровень риска краха в мире. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Согласно исследованию организации, система образования страны, которая в 2021 году занимала четвёртое место по уязвимости, в 2022 году вышла на первое место.
Таким образом, афганская система образования стала более хрупкой с тех пор, как к власти вернулись талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что поставило под угрозу будущее детей, особенно девочек.
В списке после Афганистана следуют Судан, Сомали и Мали.
Согласно новому анализу этой организации о последствиях коронавируса, войн и изменения климата, процесс обучения 49 миллионов детей в этих четырёх странах находится в серьёзной опасности.
Save the Children уже второй год подряд оценивает 182 страны мира по степени уязвимости их систем образования.
В этом списке Колумбия претерпела самые большие положительные изменения: уровень угроз системе образования этой страны снизился с «высокого риска» до «умеренного риска».
С другой стороны, Ливан испытал самые большие негативные изменения, переместившись с 68-го на 32-е место в этом списке.
Следует отметить, что количество особо уязвимых стран сократилось с восьми до четырёх в этом году из-за увеличения доступности вакцин против COVID-19.
Глобальный кризис голода, рост цен на продукты питания и изменения климата рассматривались как факторы, влияющие на систему образования стран.