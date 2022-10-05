Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Международная организация Save the Children в своих оценках поставила систему образования Афганистана на самый высокий уровень риска краха в мире. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно исследованию организации, система образования страны, которая в 2021 году занимала четвёртое место по уязвимости, в 2022 году вышла на первое место.

Таким образом, афганская система образования стала более хрупкой с тех пор, как к власти вернулись талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что поставило под угрозу будущее детей, особенно девочек.

В списке после Афганистана следуют Судан, Сомали и Мали.

Согласно новому анализу этой организации о последствиях коронавируса, войн и изменения климата, процесс обучения 49 миллионов детей в этих четырёх странах находится в серьёзной опасности.

Save the Children уже второй год подряд оценивает 182 страны мира по степени уязвимости их систем образования.

В этом списке Колумбия претерпела самые большие положительные изменения: уровень угроз системе образования этой страны снизился с «высокого риска» до «умеренного риска».

С другой стороны, Ливан испытал самые большие негативные изменения, переместившись с 68-го на 32-е место в этом списке.

Следует отметить, что количество особо уязвимых стран сократилось с восьми до четырёх в этом году из-за увеличения доступности вакцин против COVID-19.

Глобальный кризис голода, рост цен на продукты питания и изменения климата рассматривались как факторы, влияющие на систему образования стран.