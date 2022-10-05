Пусан, Южная Корея, 5 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. 5 октября состоялась церемония открытия XXVII Пусанского международного кинофестиваля (BIFF), сообщает Yonhap News.

(сс) geralt Кинофестиваль

Фестиваль откроет фильм иранского режиссера Хади Мохагеха «Запах ветра», а закроет — фильм японского режиссера Кэя Исикавы «Человек».

Известно, что впервые за три года все мероприятия, включая встречи с режиссёрами, пройдут в штатном режиме. Показы также будут проходить при полной посадке.

В течение десяти дней состоится показ 243 кинокартин из 71 страны мира. Мероприятие пройдёт в семи кинотеатрах города. На главную премию New Currents Award претендуют десять кинокартин.