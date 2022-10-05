Новосибирск, , 13:41 — REGNUM Новосибирский театр «Глобус» отправил Дому культуры Беловодского района Луганской Народной Республики костюмы для творческих коллективов. Новые костюмы были специально изготовлены цехами «Глобуса», сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

Новосибирский театр передал сценические костюмы для коллектива Дома культуры Беловодского района ЛНР Правительство Новосибирской области

«Мы постоянно расширяем дружеские и творческие связи с коллегами из Беловодского района и обязательно продолжим оказывать всестороннюю поддержку. Очень важно, чтобы культурная жизнь не останавливалась», — прокомментировал и. о. министра культуры сибирского региона Юрий Зимняков.

Так, переданы костюмы аниматоров и новогодние костюмы, 15 костюмов для хора ветеранов, десять платьев и десять пар обуви для коллектива бандуристов. Сценическую одежду изготовили по индивидуальным меркам музыкантов.