Новосибирск, 5 октября 2022, 13:41 — REGNUM Новосибирский театр «Глобус» отправил Дому культуры Беловодского района Луганской Народной Республики костюмы для творческих коллективов. Новые костюмы были специально изготовлены цехами «Глобуса», сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

Новосибирский театр передал сценические костюмы для коллектива Дома культуры Беловодского района ЛНР
Новосибирский театр передал сценические костюмы для коллектива Дома культуры Беловодского района ЛНР
Правительство Новосибирской области

«Мы постоянно расширяем дружеские и творческие связи с коллегами из Беловодского района и обязательно продолжим оказывать всестороннюю поддержку. Очень важно, чтобы культурная жизнь не останавливалась», — прокомментировал и. о. министра культуры сибирского региона Юрий Зимняков.

Так, переданы костюмы аниматоров и новогодние костюмы, 15 костюмов для хора ветеранов, десять платьев и десять пар обуви для коллектива бандуристов. Сценическую одежду изготовили по индивидуальным меркам музыкантов.