Иркутск, 5 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 5 октября известило о проведении поисковой операции в связи с исчезновением 75-летней пенсионерки Тамары Михалевой, пропавшей в Усолье-Сибирском: накануне вечером женщина ушла из дома и не вернулась.

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О пропаже женщины в полицию заявила ее дочь. Она рассказала сыщикам, что ее мать вчера днем покинула квартиру, в которой проживает, и ушла в неизвестном направлении.

Розыском пенсионерки заняты сотрудники разных подразделений полиции. Розыск осложнен тем, что последнее фото женщины, которым располагают оперативники, сделано более 20 лет назад.

Сотрудники уголовного розыска установили, что вчера около 11 часов утра женщина находилась в районе курорта «Усолье». Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября стало известно об успешном завершении поисков 35-летнего жителя поселка Новонукутский, который с 24 сентября находился в лесном массиве.

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