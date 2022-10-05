Москва, 5 октября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Евразия может быть более эффективной и альтернативной моделью мироустройства по сравнению с текущей архитектурой международных отношений. Об этом ИА REGNUM заявил предприниматель и общественный деятель Артур Асатрян, комментируя интенсификацию экономического и политического сотрудничества стран Евразии. Несмотря на то, что абсолютное большинство стран евразийского пространства активнейшим образом интегрированы практически во все современные институты международного сотрудничества, тем не менее, на континенте усилиями наиболее крупных и развитых государств создана собственная, более эффективная, модель взаимодействия и сотрудничества.

Фото из личного архива автора Предприниматель Артур Асатрян

Также множество запросов нынешнего миропорядка наиболее эффективно раскрыты на пространстве Евразии, а не в других регионах планеты. Например, запрос на многополярный формат политического сотрудничества — именно на евразийском континенте он сформулирован максимально эффективно. В качестве центров силы выступают сразу несколько государств — Россия, Китай и Иран. Причём, несмотря на то, что у этих стран различные интересы, тем не менее, выстроен определённый баланс сил между ними.

«Модель сотрудничества, выстроенная между ведущими странами Евразии, может быть примером для многих других государств. Исходя из собственных национальных потребностей и задач, а также понимания общности интересов, страны континента стремятся создать максимально эффективную модель сотрудничества, исключающую конфликты между народами и культурами», — отмечает предприниматель.

Интересен и аспект учёта национальной, культурной и религиозной идентичности разных стран и культур огромного региона. И это при том, что страны Евразии представлены совершенно разными культурными, национальными и религиозными общностями. Вместе с тем у всех стран и народов континента выстроены многовековые эффективные форматы межнационального и межрелигиозного диалога. Это также касается социальных отношений, но есть и очень интересные достижения в вопросах цивилизационного развития мира. Например, именно на пространстве Евразии были совмещены капиталистическая и социалистическая (хотя и отчасти) экономическая и политическая системы. Можно по-разному оценивать политический, экономический и социальный опыт Китая и Сингапура, однако эти политические и экономические формации сумели появиться и мирно сосуществовать именно в Евразии.