Иркутск, 5 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 5 октября известило о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, жертвой которого стала 86-летняя жительница областного центра. Пенсионерка лишились 500 тысяч рублей, передав наличные аферистам.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Полицейские выяснили, что пенсионерке поступил звонок на стационарный телефон. Собеседник представился следователем и сообщил, что ее внучка попала в ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Чтобы помочь родственнице избежать ответственности, женщине предложили передать денежные средства якобы для лечения пострадавшего. Поверив «следователю», заявительница отдала неизвестному мужчине, пришедшему к ней, все свои сбережения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о новых фактах мошенничеств, жертвами которых стали жители Иркутска, Братска и Нижнеилимского района. В общей сложности они перевели аферистам более 6,3 миллиона рублей.

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