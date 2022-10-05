* Талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 5 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Мохаммад Мохагег, лидер Партии исламского единства афганского народа, заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали три взрыва в Кабуле, в результате которых не было жертв, чтобы создать впечатление, что теракты происходят не только против хазарейцев. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Мохаккек опубликовал на своей странице в соцсети заметку, в которой написал, что нападение на школу «Кадж» показало истинное лицо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Трагедия «Каджа» раскрыла истинное лицо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до такой степени, что они произвели три взрыва в Кабуле без жертв, чтобы сделать вид, что объектами атак становятся не только хазарейцы. Таким образом они пытались скрыть геноцид хазарейцев, но обмануть мир им не удалось», — написал он.

Читайте также: ООН: число погибших при теракте в школе Кабула возросло до 53 человек

Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назвали взрыв в образовательном центре «Кадж» «великим ужасом», осудили его и пообещали провести расследование.

Теракт вызвал широкую реакцию в стране и за рубежом.

По данным ООН, в результате взрыва в учебном центре «Кадж « в Западном Кабуле 53 человека погибли и 110 получили ранения.