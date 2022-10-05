Москва, 5 октября 2022, 13:32 — REGNUM В расследовании произошедшего на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» должна обязательно принимать участие Россия. Об этом 5 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Место разрушения газопровода «Северный поток»
Место разрушения газопровода «Северный поток»
Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

По словам представителя Кремля, на данный момент российская сторона на прошедших в Дании и Швеции пресс-конференциях услышала настораживающие заявления, что с ней в этом вопросе исключается сотрудничество.

«Мы, безусловно, будем ждать каких-то уточнений на этот счет, мы считаем, что, безусловно, участие российской стороны в обследовании мест повреждения и в расследовании произошедшего должно быть обязательным», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский предприниматель Евгений Пригожин болеет душой за происходящее и вносит свой вклад.