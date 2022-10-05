Москва, 5 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В расследовании произошедшего на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» должна обязательно принимать участие Россия. Об этом 5 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

По словам представителя Кремля, на данный момент российская сторона на прошедших в Дании и Швеции пресс-конференциях услышала настораживающие заявления, что с ней в этом вопросе исключается сотрудничество.

«Мы, безусловно, будем ждать каких-то уточнений на этот счет, мы считаем, что, безусловно, участие российской стороны в обследовании мест повреждения и в расследовании произошедшего должно быть обязательным», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский предприниматель Евгений Пригожин болеет душой за происходящее и вносит свой вклад.