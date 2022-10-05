Макарьев, Костромская область, , 14:05 — REGNUM Жителю города Макарьева в Костромской области, натравившему собаку на полицейских, назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает СУ СКР по региону. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Клыки

Напомним, инцидент произошёл 23 января 2022 года. Правоохранители пришли домой к 23-летнему юноше, подозреваемому в административном правонарушении.

Костромич был нетрезв и недоволен визитом полицейских. Он открыл сарай и скомандовал собаке «фас!». В результате полицейские получили укусы. Врачи квалифицировал их как легкий вред здоровью. Отметим, что приговор не вступил в законную силу — костромич может обжаловать его в областном суде.

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