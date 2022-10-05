Архангельск, 5 октября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В Архангельской области началось перечисление единовременных выплат в сто тысяч рублей мобилизованным в ВС РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Выплаты начались, деньги перечислены всем, чьи данные мы уже получили от военкомата Архангельской области. Уже сегодня многим средства поступили на счета», — сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Цыбульский.

Как сообщало иа, ранее власти Архангельской области отчитались о досрочном проведением первого этапа частичной мобилизации, однако данных о том, сколько человек было призвано, до сих пор не раскрыты.