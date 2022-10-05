Пенза, 5 октября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Пензенской области в 2022 году отремонтируют пять детских оздоровительных лагерей. На модернизацию объектов направили более 50 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

Программа модернизации загородных детских лагерей стартовала в 2022 году. Она рассчитана на пять лет и будет реализовываться поэтапно. До конца года приведут в порядок детские лагеря «Луч» (город Кузнецк), «Строитель» (Городищенский район), «Юность» (Пензенской район), «Берёзка» (Каменский район) и «Солнечная поляна» (Сердобский район).

На двух объектах работы завершили, в лагерях «Юности», «Луче» и «Солнечной поляне» капремонт наметили закончить в конце октября 2022 года.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области один из последних детских оздоровительных загородных лагерей был построен в 1989 году. Всего в регионе расположено 13 загородных лагерей.

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