Москва, 5 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Определённые территории Херсонской и Запорожской областей будут возвращены. Об этом сегодня, 5 октября, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, также будут продолжены консультации с населением эти областей, которое изъявит желание жить с Россией.

«При возвращении территорий в состав России добавлять в указ президента РФ нечего», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал законы о ратификации договоров между Россией и ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

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