В Новосибирской области утвердили условия концессий по мусорным комплексам
Новосибирск, 5 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области на строительство двух новых комплексов переработки отходов — Правобережного и Левобережного — по результатам проведения открытых конкурсов заключат отдельные концессионные соглашения. Документы одобрены на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Соответствующие документы устанавливают условия концессионных соглашений, критерии конкурсов и их параметры. Также, постановления определяют полномочия исполнительных органов госвласти области по исполнению прав и обязанностей концедента при заключении концессионного соглашения.
«Постановления о заключении концессионных соглашений согласованы со всеми уполномоченными органами государственной власти региона», — заявили в новосибирском правительстве.
После подписания и регистрации документы будут опубликованы на сайте региональной администрации.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области идёт активная подготовка к проведению конкурсов для заключения концессионных соглашений по строительству шести мусоросортировочных комплексов.
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