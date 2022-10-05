Новосибирск, 5 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области на строительство двух новых комплексов переработки отходов — Правобережного и Левобережного — по результатам проведения открытых конкурсов заключат отдельные концессионные соглашения. Документы одобрены на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Соответствующие документы устанавливают условия концессионных соглашений, критерии конкурсов и их параметры. Также, постановления определяют полномочия исполнительных органов госвласти области по исполнению прав и обязанностей концедента при заключении концессионного соглашения.

«Постановления о заключении концессионных соглашений согласованы со всеми уполномоченными органами государственной власти региона», — заявили в новосибирском правительстве.

После подписания и регистрации документы будут опубликованы на сайте региональной администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области идёт активная подготовка к проведению конкурсов для заключения концессионных соглашений по строительству шести мусоросортировочных комплексов.

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