Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 6 октября, спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет большие парламентские слушания о состоянии городского общественного электротранспорта в регионах, сообщает ИА REGNUM.

Троллейбус Дарья Драй © ИА REGNUM

Предполагается обсуждение вопросов обновления подвижного состава, модернизации инфраструктуры, восстановления удобных маршрутов, функционирования электротранспорта и вопросы финансирования.

«Проблема особенно актуальна для субъектовых центров. В некоторых из них закрыли трамвайные и троллейбусные маршруты. Самостоятельно решить этот вопрос регионы не могут», — сказал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В слушаниях примут участие руководство регионов, мэры городов, представители исполнительной власти в регионах, отвечающие за вопросы транспорта и дорожного хозяйства, производители подвижного состава, представители лизинговых компаний, эксплуатирующих организаций, профессиональных ассоциаций и союзов, депутаты Госдумы, министр транспорта Виталий Савельев.

До начала парламентских слушаний в Государственной думе будет открыта выставка «Трамвай и троллейбус в Российской Федерации».

Большие парламентские слушания по наиболее резонансным вопросам регулярно проводятся в Госдуме, начиная с 2017 года.

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